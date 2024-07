Μπόστον Σέλτικς: Πωλητήριο στους πρωταθλητές του ΝΒΑ

Οι πρωταθλητές του ΝΒΑ Μπόστον Σέλτικς πωλούνται, όπως έκανε γνωστό ο δημοσιογράφος Έντριαν Βοϊναρόφσκι.

Οι Μπόστον Σέλτικς λίγο διάστημα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ, θα αλλάξουν σελίδα, καθώς οι «κέλτες» έχουν μπει σε διαδικασία πώλησης μετά από απόφαση του ιδιοκτήτη του franchise.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Έντριαν Βοϊναρόφσκι το γκρουπ που έχει στην ιδιοκτησία του τους Σέλτικς θέλει να αποχωρήσει μετά απο 22 χρόνια και αναζητά υποψήφιο αγοραστή.

Μια κίνηση που έχει προκαλέσει αίσθηση στον χώρο του μπάσκετ και συγκεκριμένα στο ΝΒΑ.

BREAKING: The Boston Celtics majority ownership group — led by Wyc Grousbeck — is planning to make the franchise available for sale, sources tell ESPN. The investment group purchased the team in 2002. Massive development for one of sports’ most valuable properties. pic.twitter.com/ICixdcJtLF