Μπόχουμ – Φορτούνα Ντίσελντορφ 0-3: Νίκη ανόδου με φοβερή ασίστ Τζόλη στα μπαράζ για την Bundesliga

Η Φορτούνα Ντίσελντορφ του Χρήστου Τζόλη επικράτησε με 3-0 στην έδρα της Μπόχουμ στο πρώτο παιχνίδι για τα μπαράζ ανόδου στην Bundesliga και πήρε μεγάλο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Ο Χρήστος Τζόλης είναι ο πρώτος σκόρερ της Φορτούνα Ντίσελντορφ στη σεζόν και γενικότερα στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, αλλά παρότι δεν σκόραρε αυτή τη φορά, η ομάδα του κατάφερε να φθάσει σε μία ευρεία νίκη επί της Μπόχουμ και να βρεθεί… μισό βήμα από την άνοδο στην Bundesliga.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός ήταν όμως και πάλι πρωταγωνιστής, αφού μετά το αυτογκόλ του Χόφμαν που άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση, ήταν αυτός που έκανε την ασίστ στον Κλάους για το δεύτερο γκολ της ομάδας του.

Christos Tzolis… what a player!



The tempo

The timing

The precision



A sensational assist from the Greek international to give Düsseldorf another massive step towards topflight football.

pic.twitter.com/pzziD0Vsa0