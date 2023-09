Πρόβλημα για την Μπράιτον λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι (22:00) με την ΑΕΚ στην Αγγλία για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Σύμφωνα με τον τον Βρετανό δημοσιογράφο του «The Athletic», Άντι Νέιλορ, ο αρχηγός της Μπράιτον, Λιούις Ντανκ, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός έχει αγωνιστεί και στα πέντε παιχνίδια της Μπράιτον στη φετινή Premier League, αποτελώντας βασικό στέλεχος της αγγλικής ομάδας.

Να σημειωθεί, μάλιστα, ότι πριν λίγες μέρες είχε αγωνιστεί και με την εθνική ομάδα της Αγγλίας στη φιλική αναμέτρηση με αντίπαλο τη Σκωτία.

