Η Μπράιτον άφησε… άναυδη την Premier League με το 3-1 στην έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Τζέιμι Κάραγκερ “υποκλίθηκε” στην προσεχή αντίπαλο της ΑΕΚ, στην πρεμιέρα του Europa League.

Σχολιάζοντας την Μπράιτον στον τηλεοπτικό σταθμό του Skysports και αναλύοντας το παιχνίδι της αντιπάλου της ΑΕΚ, ο Τζέιμι Κάραχερ είχε μόνο καλό λόγια να πει για την αγγλική ομάδα.

«Το ποδόσφαιρο που βλέπουμε από την Μπράιτον είναι κάτι το εξωπραγματικό. Νομίζω ότι παρακολουθούμε μία από τις καλύτερες ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ και σίγουρα έναν από τους καλύτερους προπονητές», ανέφερε για τον Ντε Τσέρμπι και κατέληξε…

“We are watching one of the best teams in the Premier League and certainly one of the best managers” @Carra23 says the football Brighton are playing is out of this world pic.twitter.com/dZr5fomM2S