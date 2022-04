Οι Μπρούκλιν Νετς εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς και αν δεν υπάρξει κάποιο… θαύμα, ο Στιβ Νας αναμένεται να πληρώσει το… μάρμαρο.

Ο Αμερικανός τεχνικός και άλλοτε MVP του NBA βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας μετά την επιθυμία των δύο σταρ της, Κέβιν Ντουράντ και Καϊρί Ίρβινγκ, παρότι δεν είχε αντίστοιχη προϋπηρεσία.

Τα άσχημα αποτελέσματα όμως και η διαφαινόμενη ήττα με… κάτω τα χέρια από τους “Κέλτες” μετέτρεψαν σε δεδομένη την απόλυσή του από τη θέση του προπονητή. Οι Μπρούκλιν Νετς έχουν βέβαια ακόμη ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση, αλλά χρειάζονται το 4/4 από εδώ και στο εξής, με αποτέλεσμα να ψάχνουν τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του NBA για να αποφύγουν το… ναυάγιο στη σεζόν.

