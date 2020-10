“Μύλος” στην Μπαρτσελόνα με τις νέες μειώσεις μισθών στους παίκτες

Η πρώην βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και ΣΥΡΙΖΑ, Ραχήλ Μακρή, συμμετέχει φέτος στην τηλεοπτική εκπομπή Just the 2 of Us κι αυτό ήταν η αφορμή ... Διαβάστε περισσότερα