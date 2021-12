Η ερασιτεχνική ομάδα Quick Boys στην Ολλανδία αναγκάστηκε να κάνει προπόνηση στις 5 το πρωΐ, αλλά η εικόνα που αντίκρισαν οι παίκτες της στο γήπεδο ήταν… εξωπραγματικοί.

Οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας, που αγωνίζεται στα τοπικά πρωταθλήματα της χώρας, φρόντισαν να δώσουν βροντερό “παρών” στις εξέδρες, δείχνοντας τη στήριξή τους στους παίκτες με μία πραγματικά εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Τα μέτρα για τον κορονοϊό στην Ολλανδία απαγορεύουν σε όλες τις ερασιτεχνικές ομάδες να προπονούνται από 17:00 έως 05:00 και έτσι η Quick Boys έβαλε την προπόνησή της τα ξημερώματα, καθώς οι παίκτες της κάνουν και άλλες δουλειές. Αυτό επέτρεψε όμως στους οπαδούς τους να κάνουν τη… νύχτα μέρα με πυρσούς στο χρώμα της… ανατολής του ηλίου.

