Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με δύο γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με την Ιρλανδία για προκριματικά του Μουντιάλ 2022, ανέτρεψε το σκορ χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του και παράλληλα έφτασε τα 111 γκολ με το εθνόσημο όντας πλέον πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε εθνικό επίπεδο!

Τα όρια του «μύθου» ξεπέρασε πλέον ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σταρ, που έχασε πέναλτι και γλίτωσε την αποβολή κόντρα στους Ιρλανδούς, που προηγήθηκαν 0-1 με γκολ του Έγκαν στο 45′, ήταν τελικά γραφτό να ζήσει απόψε τη μεγάλη βραδιά του.

Με γκολ στο 89′ και το 6ο λεπτό των καθυστερήσεων έφερε «τούμπα» το ματς και παράλληλα έφτασε τα 111 ξεπερνώντας πλέον τον Ιρανό Αλί Νταεϊ, που με 109 ήταν ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε εθνικό επίπεδο μέχρι σήμερα.

💥 He’s done it!



🇵🇹 @Cristiano (110)

🇮🇷 Ali Daei (109)



🔥 A phenomenal run of 49 goals in his last 47 Portugal appearances makes the monster from Madeira the outright leading scorer in men’s international history. Take a bow, legend 🙇‍♂️ pic.twitter.com/WFO7XbuKr8