«Μυθικός» Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6,29 μέτρα στο άλμα επί κοντώ – Έτρεξε πάνω του για να πανηγυρίσει και ο Καραλής

Ο Μόντο Ντουπλάντις επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ότι είναι ο κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ, πετυχαίνοντας ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6,29 μέτρα στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης.

Μετά από μία νέα “μάχη” με τον Εμμανουήλ Καραλή, ο Μόντο Ντουπλάντις χρειάστηκε να περάσει τα 6,11 μέτρα για να πάρει την πρώτη θέση στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης, αλλά στη συνέχεια έβαλε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά, για ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ.

Ο Σουηδός σούπερ σταρ πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια τα 6,29 μέτρα και βελτίωσε τη δική του καλύτερη επίδοση στον κόσμο, για να πανηγυρίσει έξαλλα με τη σύντροφό του, αλλά και τον φίλο του, Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος και έτρεξε αμέσως να τον αγκαλιάσει, μετά το τέλος της ιστορικής προσπάθειάς του.

MONDO DUPLANTIS BREAKS THE POLE VAULT WORLD RECORD FOR THE 13TH TIME IN HIS CAREER.



CLEARS 6.29 METERS.



August 12, 2025

Το προηγούμενο ρεκόρ (6,28) είχε γίνει από τον Ντουπλάντις στην πατρίδα του.