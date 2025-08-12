Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε τη δεύτερη θέση με άλμα στα 6,02 μέτρα στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνέχισε τα μεγάλα άλματα και στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης, όπου πέρασε για μία ακόμη φορά τα 6,02 μέτρα στο άλμα επί κοντώ και κατέκτησε τη δεύτερη θέση.

Μετά την πρόσφατη… συντριβή του πανελλήνιου ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε νέα εξαιρετική εμφάνιση στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης και πέρασε για… πλάκα τα 6,02 μέτρα, βάζοντας δύσκολα και στον “χρυσό” Ολυμπιονίκη, Μόντο Ντουπλάντις.

Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής “πάλεψε” να περάσει και τα 6,11 μέτρα, για ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά δεν τα κατάφερε σε δύο προσπάθειες, με τον Σουηδό ρέκορντμαν του αθλήματος, να τα περνάει στο δικό του δεύτερο άλμα και να αφήνει τον Καραλή στη δεύτερη θέση του αγώνα.