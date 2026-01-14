NBA: Άνετη νίκη των Λέικερς κόντρα στους Χοκς με σχεδόν «τριπλό» Τζέιμς, επικράτηση των Θάντερ ενάντια στους Σπερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν εύκολα 141-116 τους Ατλάντα Χοκς με τον Λεμπρόν Τζέιμς να είναι ο κορυφαίος της αναμέτρησης του NBA αγγίζοντας το triple double.

Ο Αμερικανός σταρ των Λέικερς είχε 31 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ στη νίκη της ομάδας του στο NBA και μαζί με τον Ντόντσιτς ήταν οι κορυφαίοι στο παρκέ. Ο Σλοβένος γκαρντ είχε 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 12 ασίστ στο παιχνίδι.

Οι Θάντερ συνεχίζουν ακάθεκτοι και τη φετινή σεζόν φτάνοντας τις 34 νίκες σε 41 παιχνίδια ενάντια στους Σπερς με 119-108. Ο Αλεξάντερ ξεχώρισε για ένα ακόμα βράδυ με 34 πόντους, 5 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ. Ο Γουεμπανιάμα είχε 17 πόντους στο παιχνίδι μαζεύοντας και 7 ριμπάουντ.

Ο Ρόκετς των Ντουράντ και Σενγκούν νίκησαν 119-113 τους Μπουλς με τον Αμερικανό να πετυχαίνει 28 πόντους με 10 ριμπάουντ και τον Τούρκο να έχει 23 πόντους με 11 ασίστ. Πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού ήταν ο Τζόουνς των Μπουλς με 34 πόντους.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Μαϊάμι Χιτ – Φοίνιξ Σανς 126-121

Μιλγουόκι Μπακς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 106-139

Χιούστον Ρόκετς – Σικάγο Μπουλς 119-113

Νιού Ορλίν Πέλικανς – Ντένβερ Νάγκετς 116-122

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Σαν Αντόνιο Σπερς 119-98

Λος Άντζελες Λέικερς – Ατλάντα Χοκς 141-116

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 119-97