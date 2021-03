Δεν μπορούν χωρίς Λεμπρόν Τζλειμς και Άντονι Ντέιβις. Οι Λέικερς ηττήθηκαν και π’αί, αυτή τη φορά από τους Πέλικανς (128-111). «Μεγάλο» ματς από Ίνγκραμ και Γουίλιαμσον.

Πήραν μια μικρή… κατηγόρα χωρίς τα «αστέρια» τους. Οι Λος λΑντζελες Λέικερς γνώρισαν την δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους, αγωνιζόμενοι χωρίς Λεμπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις, με τους Πέλικανς να επικρατούν με 128-111

Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους με season high ο Μπράντον Ίνγκραμ με 36 πόντους από 10/15 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4 ασίστ με 3 ριμπάουντ. Το ακολούθησε σε απόδοση ο Ζάιον Γουίλιαμσον, με 27 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από τους Λέικερς ξεχώρισε ο Χάρελ, που έβαλε 18 πόντους από 5/10 δίποντα, ενώ είχε 6 ριμπάουντ και 2 τάπες. Στο ματς αυτό αγωνίστηκε και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος σε 3:16 μέτρησε 2 πόντους, με 1 μπλοκ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

36 POINTS on 14-21 FGM for @B_Ingram13 in the @PelicansNBA win! pic.twitter.com/uhjxUUmaYN