Νέα κρούσματα κορονοϊού στη Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει νέα προβλήματα με τον κορονοϊό, αλλά με τα μέχρις στιγμής δεδομένα, αυτό δεν θα επηρεάσει τη σημερινή (06/01, 21:45) αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Λιγκ Καπ της Αγγλίας.

Όπως ανακοίνωσαν κι επίσημα οι “Πολίτες”, ο Σκοτ Κάρσον, ο Κόουλ Πάλμερ και ένα μέλος του προπονητικού επιτελείου της ομάδας βρέθηκαν θετικοί σε τεστ για τον κορονοϊό και τέθηκαν αμέσως σε καραντίνα.

«Θα ακολουθήσουν τώρα μια περίοδο απομόνωσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Premier League και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για την καραντίνα. Όλοι στον σύλλογο εύχονται γρήγορη ανάρρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σίτι, λίγες ώρες πριν το ντέρμπι του Μάντσεστερ.

NEWS | We can confirm that Scott Carson, Cole Palmer and one member of staff have tested positive for COVID-19.



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/HlU0alDdjW