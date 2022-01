Σε σήριαλ έχει αρχίσει να μετατρέπεται η υπόθεση του Ρομελού Λουκάκου, ο οποίος έχει βρεθεί στο “στόχαστρο” στην Τσέλσι και νέο ρεπορτάζ κάνει λόγο για επιθυμία του να επιστρέψει άμεσα στην Ίντερ.

Όλα ξεκίνησαν από τις δηλώσεις του ίδιου του Βέλγου επιθετικού, καθώς εμφανίστηκε δυσαρεστημένος στο Λονδίνο και κατηγόρησε ανοικτά τον προπονητή του, Τόμας Τούχελ, κάνοντας παράλληλα “άνοιγμα” στην πρώην ομάδα του.

Ως εκ τούτου, τέθηκε εκτός αποστολής για το παιχνίδι της Τσέλσι με τη Λίβερπουλ και αναμένεται να τιμωρηθεί περαιτέρω από τους “μπλε” του Λονδίνου, την ώρα όμως που ούτε οι οπαδοί της Ίντερ δείχνουν διατεθειμένοι να τον… συγχωρήσουν για την περσινή αποχώρησή του από την ομάδα.

Ο ίδιος ο Λουκάκου πάντως, φέρεται να είπε off the record στον Ιταλό δημοσιογράφο, που του έκανε την πολυσυζητημένη συνέντευξη, ότι θέλει να επιστρέψει άμεσα στο Μιλάνο. “Ο Λουκάκου θέλει μόνο να επιστρέψει στην Ίντερ, έχει ήδη βαρεθεί το Λονδίνο και τη ζωή στην Αγγλία. Είπε στον αδερφό μου εκτός μικροφώνου, ότι θέλει να γυρίσει στην Ίντερ ΤΩΡΑ”, υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Μπαρτσάγκι, αδερφός του γνωστού Ιταλού ρεπόρτερ.

Marco Barzaghi, brother of Matteo who was the Sky Italia journalist interviewed Lukaku: “Lukaku only wants to return to Inter, he is already tired of London, tired of living in England. Romelu told my brother off the record that he wants to return to Inter NOW.” pic.twitter.com/VUmuKeH2jL