Σε δυσμένεια βρίσκεται στην Τσέλσι ο Ρουμελού Λουκάκου μετά τις δηλώσεις του κατά του Τόμας Τούχελ, ο οποίος και πήρε την απόφαση να τον αφήσει εκτός αποστολής για το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

Ο Βέλγος επιθετικός έκανε δημόσια κριτική στον προπονητή του για τον τρόπο που αγωνίζονται οι “μπλε” του Λονδίνου, γεγονός που έφερε… τριγμούς στα αποδυτήρια της ομάδας.

Ως εκ τούτου, ο Τούχελ τον “έκοψε” την τελευταία στιγμή από το παιχνίδι της Τσέλσι κόντρα στη Λίβερπουλ και πλέον αναμένεται και περαιτέρω τιμωρία για τον παίκτη, αλλά και η πιθανή αντίδρασή του.

