Ο Νεϊμάρ θα πρέπει να θεωρείται πλέον παίκτης της Αλ Χιλάλ, αφού φαίνεται ότι “κλείδωσε” η μετεγγραφή του από την Παρί Σεν Ζερμέν και απομένουν μόνο τα τυπικά για την ανακοίνωσή του από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Με ένα ποσό κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ, η Παρί Σεν Ζερμέν άναψε το “πράσινο φως” για τη μετεγγραφή του Νεϊμάρ στην Αλ Χιλάλ και πλέον ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να παρουσιαστεί από τη νέα του ομάδα.

Ο 31χρονος Νεϊμάρ θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με αποδοχές της τάξης των 160 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα πάρει τη φανέλα με το Νο10 στην Αλ Χιλάλ.

Neymar to Al Hilal, here we go! 🚨🔵🇸🇦



After new huge bid revealed two days ago, documents are now approved by all parties involved.



Ney will travel to Saudi this week.

Two year contract.

Number 🔟.



PSG set to receive bit less than €100m fee.



Medical to be completed today. pic.twitter.com/R6zR5glroe