Νεκρή η 19χρονη πρωταθλήτρια σκι Ματίλντε Λορέντσι – Η μοιραία πτώση στην προπόνηση

Η νεαρή Ιταλίδα σκιέρ, Ματίλντε Λορέντσι, έφυγε από τη ζωή, μετά από ένα μοιραίο ατύχημα κατά τη διάρκεια της προπόνησής της.

Η άτυχη σκιέρ κατέβαινε την πίστα Gravand G1 όταν κάποια στιγμή έχασε την επαφή με τη χιονισμένη επιφάνεια και χτύπησε το πρόσωπό της στο παγωμένο έδαφος.

Ένα από τα πέδιλα λύθηκε μετά την πτώση και η 19χρονη Ματίλντε Λορέντσι βρέθηκε να κατρακυλά στην πλαγιά κατά τη διάρκεια της προπόνησης στο νότιο Τιρόλο.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε διασωληνωμένη με ελικόπτερο στο νοσοκομείο του Bolzano, όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Να σημειωθεί ότι η άτυχη αθλήτρια είχε κερδίσει διπλό ιταλικό τίτλο στο super-G στις κατηγορίες Absolute και Junior τον περασμένο Μάρτιο, ενώ την περασμένη σεζόν είχε τερματίσει έκτη στην κατάβαση και όγδοη στο super-G στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων στο Chatel, στη Γαλλία.

Brutta caduta durante un allenamento in #ValSenales per #MatildeLorenzi, giovane promessa dello sci azzurro. E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di #Bolzano pic.twitter.com/uraUAUKtJp