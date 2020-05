Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστεί στα μετεγγραφικά σενάρια του NBA, αφού φέτος το καλοκαίρι είναι να υπογράψει το SuperMax συμβόλαιό του με τους Μιλγουόκι Μπακς και αν αυτό δεν συμβεί, πιθανότατα θα γίνει ανταλλαγή για να μην μείνει ελεύθερος το 2021.

Ο Αντετοκούνμπο όμως θεωρείται πλέον ο κορυφαίος παίκτης στη νέα γενιά του NBA και έτσι όλες οι ομάδες θα τον ήθελαν στο ρόστερ τους, με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να θεωρείται βέβαιο ότι θα προσπαθήσουν να τον αποκτήσουν.

Τις τελευταίες ημέρες όμως έχουν “φουντώσει” και οι φήμες που θέλουν τους Μαϊάμι Χιτ να τον έχουν στο “στόχαστρό” τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Πατ Ράιλι φέρεται να επιθυμεί τη δημιουργία ενός νέου “Big3” μετά από εκείνο των Λεμπρόν, Γουέιντ και Μπος, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο “Greek Freak”.

Το πλάνο του θέλει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μαζί με τους Τζίμι Μπάτλερ και Μπαμ Αντεμπάγιο να δημιουργούν τη νέα υπερδύναμη του NBA, που θα “σαρώσει” τα πρωταθλήματα.

