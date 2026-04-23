Νέο ξέσπασμα του Στέφανου Τσιτσιπά: Έβρισε τον πατέρα και τους συνεργάτες του στο τουρνουά της Μαδρίτης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε μία έντονη στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Πάτρικ Κίπσον στο τουρνουά της Μαδρίτης και ξέσπασε όταν έκατσε στον πάγκο του στο πρώτο σετ.

Η προσπάθεια να βρει ρυθμό στο πρώτο σετ του αγώνα με τον Κίπσον ήταν εμφανής, όπως και η ένταση που είχε. Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε να χάνει 3-0 και 4-1 στο πρώτο σετ με τον Αμερικανό και αυτό έφερε μία άσχημη αντίδραση, κάτι που έχουμε δει και στο παρελθόν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοιτώντας το box με τους ανθρώπους του team του ξεκίνησε να βρίζει με άσχημο τρόπο, κάτι που έγινε viral στα social media και δυστυχώς όχι για το ταλέντο του στο τένις.

Ο Έλληνας τενίστας έχασε 6-3 στο πρώτο σετ του αγώνα με τον Κίπσον. Το παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη με τον Τσιτσιπά να έχει ισοφαρίσε σε 1-1 νικώντας στο τάι μπρέικ το δεύτερο σετ και όλα θα κριθούν στο τρίτο και καθοριστικό σετ του αγώνα.