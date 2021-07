Ο Ρικ Πιτίνο αποχαιρέτησε τους παίκτες και το προπονητικό τιμ του στην Εθνική Ελλάδας μετά το τέλος του Προολυμπιακού τουρνουά και δημοσιοποίησε το γεγονός και στα social media.

Ο Ιταλός τεχνικός έκανε σχετική ανάρτηση στο twitter, όπου και υποστήριξε ότι θα του λείψουν από εδώ και στο εξής, καθώς επιστρέφει στις ΗΠΑ και τη θέση του προπονητή στο πανεπιστήμιο της Iona.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πιτίνο έγραψε τα εξής: “Μόλις αποχαιρέτησα τους Έλληνες παίκτες και το προσωπικό μου. Συνειδητοποιώ σήμερα το πρωί πως κάθε ένας από αυτούς είναι τόσο ξεχωριστός. Θα τους χάσω αυτούς και την απίστευτη προσπάθειά τους. Εις το επανιδείν αδέρφια μου!”

Just said farewell to my Greek players and staff. I realize this morning how each one of them is so special. Going to miss them and their incredible effort. Til we meet again my brothers!