Ο Λούκα Ντόνσιτς έκανε πράματα και θάματα κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς και με 35 πόντους, 10 ασίστ και τα 12 ριμπάουντ, σημείωσε το δεύτερο triple double του στη σεζόν, όντας ο πρώτος παίκτης που καταφέρνει κάτι τέτοιο στη rookie σεζόν του.

Έγινε μάλιστα ο νεότερος στην ιστορία του NBA, που τα καταφέρνει πετυχαίνοντας και πάνω από 30 πόντους, ξεπερνώντας έτσι ακόμη και τον Λεμπρόν Τζέιμς στη δική του πρώτη χρονιά στον “μαγικό κόσμο”.

Luka Doncic becomes the youngest player in NBA history with a 30-point triple-double 👀 pic.twitter.com/fN5xKGtFfQ

Ο νεαρός Σλοβένος δε, μπήκε και σε μία ακόμη κορυφαία λίστα του NBA, καθώς triple double με 35 πόντους στην πρώτη τους σεζόν, έχουν πετύχει μόνο 5 ακόμη παίκτες, μεταξύ των οποίων 4 Hall of Famers και ο… Στεφ κάρι.

Luka Doncic is the 7th rookie in NBA history with a 35-point triple-double.

The other 6 players to do it are all either Hall of Famers or Stephen Curry. pic.twitter.com/K7lpBFENcr

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 28, 2019