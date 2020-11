Νέο σοκ! Πέθανε ο Πάπα Μπούμπα Ντιόπ

Νέο σοκ για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο με τον Πάπα Μπούμπα Ντιόπ να φέρεται να είναι νεκρός σε ηλικία μόλις 42 ετών, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ξένα ΜΜΕ.

Ο Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής είχε γράψει τη δική του ιστορία σε διεθνές επίπεδο, έχοντας περάσει για ένα χρόνο κι από την ΑΕΚ, αγωνιζόμενος στην ελληνική Superleague.

Ο Ντιόπ είχε γίνει διάσημος μέσα από τη συμμετοχή του στην Εθνική Ομάδα της Σενεγάλης και τη γκολάρα του στο πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ του 2002 στα γήπεδα της Κορέας και της Ιαπωνίας. Από εκεί και πέρα όμως, είχε μεγάλη καριέρα και στην αγγλική Premier League, όπου φόρεσε τις φανέλες, των Φούλαμ, Πόρτσμουθ και Γουέστ Χαμ.

Ο Ντιόπ έδινε “μάχη” τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά φαίνεται ότι δεν τα κατάφερε, σβήνοντας λίγες μόνο ημέρες μετά το χαμό και του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Papa Bouba Diop has passed away after a long illness aged just 42.



Our thoughts are with his family and friends at this difficult time. May he rest in peace. pic.twitter.com/MGYgPRPUh0