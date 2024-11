Νέο σοκ στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, μένει εκτός για εβδομάδες ο Ταϊρίς Μάξι

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στο NBA, καθώς λίγο μετά την επιστροφή του Πολ Τζορτζ, έχασαν με σοβαρό τραυματισμό τον Ταϊρίς Μάξι.

Ο Ταϊρίς Μάξι είχε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και οι εξετάσεις του έδειξαν ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγώνων για τους Φιλαδέλφεια Σίξερς τις επόμενες εβδομάδες στο NBA, δημιουργώντας ένα ακόμη πρόβλημα στην ομάδα.

Οι Σίξερς είχαν εκτός από την αρχή της σεζόν τον Τζοέλ Εμπίντ και τον Πολ Τζορτζ, αλλά πλέον θα στερηθούν τις υπηρεσίες και του κορυφαίου γκαρντ τους, ο οποίος μετρούσε 27,6 πόντους τη φετινή σεζόν.

Just In: Philadelphia 76ers All-Star Tyrese Maxey is expected to miss a couple of weeks because of a right hamstring injury, sources told ESPN. Full evaluation coming later Thursday but sides are bracing for Maxey’s absence. Sixers will take careful approach with the injury. pic.twitter.com/sPxFnsylYF