Ο Λιονέλ Μέσι δεν σταματάει να σκοράσει με την Ίντερ Μαϊάμι, τρελαίνοντας τους Αμερικανούς. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πέτυχε ακόμα δύο γκολ στο παιχνίδι με την Ντάλας για το Leagues Cup, χαρίζοντας την πρόκριση στην ομάδα του στα πέναλτι.

Ο Λιονέλ Μέσι προσαρμόστηκε αμέσως στις ΗΠΑ και “πυροβολάει” κατά ριπάς. Ο Αργεντινός παγκόσμιος πρωταθλητής σκόραρε δις στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με την Ντάλας για το Leagues Cup.

Τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στην Ντάλας:

Jordi Messi to put us on the board early in the match #DALvMIA | 0-1 | #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g