Ο Νικ Κύργιος έχει επανέλθει σε πολύ καλό επίπεδο τον τελευταίο καιρό και ο ίδιος υποστήριξε ότι η περίοδος του κορονοϊού, τον βοήθησε να αλλάξει τη ζωή του.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας αποκάλυψε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, ενώ επιβαρυμένη ήταν και η ψυχολογία του, με αποτέλεσμα και τις κακές σχέσεις με την οικογένειά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Με δυσκολεύει η ισορροπία. Πάντα ήμουν έτσι από παιδί. Οι αγώνες ήταν πάντα τρενάκι. Πραγματικά προσπαθώ πολύ σκληρά. Μερικές φορές είναι ένας αγώνας για μένα. Μερικές μέρες ξυπνάω και έρχομαι στο κορτ ή ξυπνάω και απλά δεν θέλω να φύγω από το δωμάτιό μου.

Αντιμετωπίζω κανονικά ανθρώπινα προβλήματα, αλλά είμαι επίσης περήφανος για τον εαυτό μου. Βγαίνω, είμαι ταπεινός και παίζω καλά. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις κάθε εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν πολύ σοβαρά. Μέχρι που είχα αυτοτραυματιστεί στο χέρι και αυτό δεν είναι σωστό. Ένιωθα ότι απογοήτευα τους ανθρώπους όλη την ώρα. Ένιωσα άχρηστος και μισούσα τη ζωή μου. Υποθέτω ότι απομάκρυνα όλους όσους νοιάζονταν για μένα.

Έπινα πολύ αλκοόλ, έκανα ναρκωτικά και έχασα τον έλεγχο. Τώρα μετά βίας πίνω ένα ποτήρι κρασί με το φαγητό. Αυτό ήταν το το πρώτο πράγμα από το οποίο έπρεπε να ξεμπλέξω και μετά αποκατέστησα τη σχέση μου με την οικογένειά μου και απέκτησα πιο υγιεινές συνήθειες όπως καλή διατροφή, καλός ύπνος, περισσότερη προπόνηση. Νομίζω ότι ο κορονοϊός με βοήθησε πολύ σε αυτό”.

Nick Kyrgios ‘spiralled out of control’ on drink and drugs, fell out with his family and was ‘cutting and burning himself’… before beating his demons https://t.co/sSKHv4AyBT