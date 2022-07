Ο Στέφανος Τσιτσιπάς “λύγισε” από τον Νικ Κύργιο στον 3ο γύρο του Wimbledon, με τους δυο τενίστες να έχουν αρκετές στιγμές εκνευρισμού κατά τη διάρκεια του αγώνα και τον Ελληνοαυστραλό να ξεκαθαρίζει την κατάσταση, μετά την πρόκριση του.

Παίζοντας καταπληκτικά πίσω από το πρώτο σερβίς του και παρότι βρέθηκε πίσω στο πρώτο σετ, ο Νικ Κύργιος νίκησε με ανατροπή 3-1 τον Στέφανο Τσιτσιπά, προκρίθηκε στον 4ο γύρο του WImbledon, ενώ η πορεία του Έλληνα πρωταθλητή σταμάτησε στην φάση των «32».

Το ματς ήταν συγκλονιστικό από το ξεκίνημά του έως το τέλος, με τους δύο τενίστες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ σε αρκετά σημεία της αναμέτρησης τα νεύρα και των δύο (ιδιαίτερα του Κύργιου) προκάλεσαν τις αντιδράσεις του κόσμου.

Πάντως, μετά το τέλος του αγώνα, ο Νικ Κύργιος θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, όσον αφορά τη σχέση του με τον Έλληνα πρωταθλητή.

“Ειλικρινά, ήταν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Ένιωθα το φαβορί ερχόμενος εδώ πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά ήξερα ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι ένας πολύ καλός παίκτης.

Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω. Ήμουν εκνευρισμένος. Τρέφω απόλυτο σεβασμό στο γι’ αυτόν. Ό,τι συμβεί στο court μένει εκεί. Τον αγαπώ, είμαι κοντά στους δικούς.

Είναι εντυπωσιακό. Μου αρέσει πολύ αυτή η ατμόσφαιρα με τα γεμάτα γήπεδα. Αρέσει στα Μέσα να γράφουν ότι είμαι κακός στο άθλημα, αλλά δεν είμαι” ανέφερε στις δηλώσεις του εντός του κορτ.

“I’ve got ultimate respect for him”@NickKyrgios salutes @steftsitsipas after their duel on No.1 Court#Wimbledon pic.twitter.com/Tof1S6LWSR