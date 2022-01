Ο Νικ Κύργιος κι ο Θανάσης Κοκκινάκης κατέκτησαν τον τίτλο στο διπλό στο Australian Open και τρέλαναν τη Μελβούρνη. Το φοβερό δίδυμο νίκησε τους Αυστραλούς Ματ Έμπντεν/Μαξ Παρσέμε 2-0 σετ (7-5, 6-4) και σήκωσαν την κούπα.

Ο Νικ Κύργιος κι ο Θανάσης Κοκκινάκης δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στο μόνο στο Australian Open, ωστόσο στο διπλό έδωσαν ένα μοναδικό σόου μπροστά στον κόσμο τους κι έφτασαν στον τελικό. Εκεί συνάντησαν τους ισχυρούς Αυστραλούς Ματ Έμπντεν/Μαξ Παρσέλ, ωστόσο ούτε αυτοί κατάφεραν να σταματήσουν τη ξέφρενη πορεία τους πριν την κατάκτηση του τίτλου.

Κύργιος και Κοκκινάκης κατάφεραν να κρατήσουν αλώβητο το σερβίς τους, ενώ έσπασαν δύο φορές το σερβίς των αντιπάλων τους για να φτάσουν σε μία καθαρή νίκη και να γίνουν Grand Slam πρωταθλητές μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο τους.

Oι φοβεροί Ελληνοαυστραλοί έγιναν η πρώτη ομάδα από την χώρα τους που κατακτάει major τίτλο μετά από 22 χρόνια! Είναι, μάλιστα, και η πρώτη ομάδα στην Open Era που μπαίνει με wild card στη διοργάνωση και φεύγει με την κούπα.

The fairytale is complete 🏆



🇦🇺 @TKokkinakis and @NickKyrgios defeat Matt Ebden and Max Purcell 7-5 6-4 to become the #AO2022 men’s doubles champions.#AusOpen pic.twitter.com/eLAmS0l3Fq