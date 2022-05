Μπορεί να αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στη regular season του ΝΒΑ, αλλά ο Νίκολα Γιόκιτς παραμένει ένας απλός άνθρωπος. Κάτι που φάνηκε και στο “σκηνικό” που στήθηκε στον παίκτη των Ντένβερ Νάγκετς, για να παραλάβει το βραβείο του.

Το NBA ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του MVP της κανονικής περιόδου, με τον Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς να κατακτά στο συγκεκριμένο βραβείο για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Ο Γιόκιτς, συγκέντρωσε συνολικά 875 ψήφους (65 πρώτης θέσης) ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Τζοέλ Εμπίιντ των Φιλαδέλφεια Σίξερς με 706 ψήφους (26 πρώτης θέσης). Στην τρίτη θέση ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο των Μιλγουόκι Μπακς με 595 ψήφους (9 πρώτης θέσης).

Ο Σέρβος σέντερ, έπαιξε σε 74 ματς και είχε μέσο όρο 27,1 πόντους, 13,8 ριμπάουντ, 7.9 ασίστ, 1,5 κλεψίματα και 0,9 μπλοκ σε 33,5 λεπτά συμμετοχής

Οι Ντένβερ Νάγκετς είχαν μια… έκπληξη για τον παίκτη τους, κάνοντας το ταξίδι μέχρι την Σερβία, για να του δώσουν το βραβείο σε έναν στάβλο!

Ο Γιόκιτς έφτασε στο σημείο που θα γινόταν η απονομή, οδηγώντας ένα κάρο που το έσερνε ένα άλογο. Μάλιστα, όταν κατέβηκε και έβγαλε το κράνος και τα γυαλιά ηλίου που φορούσε, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνηση του.

Χωρίς κοστούμι, φορώντας μια απλή αμάνικη φανέλα και ένα σορτσάκι και υπό τους ήχους σερβικού τραγουδιού, ο Νίκολα Γιόκιτς παρέλαβε το βραβείο του και δήλωσε στην εκπομπή ΤΝΤ: “Όταν μεγαλώσω και θα είμαι χοντρός και γκρινιάρης, θα λέω στα παιδιά μου ότι στον… καιρό μου, ήμουν πραγματικά καλός παίζοντας μπάσκετ”.

