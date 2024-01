Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στη Euroleague, δεν έκρυψε τη χαρά του -που επέστρεψε στον Ολυμπιακό- και τόνισε πως μεγάλη του επιθυμία είναι η κατάκτηση της διοργάνωσης με τους Πειραιώτες.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε –μεταξύ άλλων– για την εμπειρία του στο Final Four της Euroleague με τον Ολυμπιακό, το 2017, για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ενώ τόνισε πως υπάρχουν πολλές καλές ομάδες στη διοργάνωση και πως οι Πειραιώτες θα πρέπει να… προχωρήσουν σιγά-σιγά και ταπεινά, για να δουν μέχρι που θα φτάσουν.

“Είναι τιμή μου να επιστρέφω σε αυτή την ομάδα όπου πέρασα υπέροχα χρόνια. Χαίρομαι πολύ που συνεργάζομαι πάλι με τον κόουτς και να παίζω μπροστά σε αυτούς τους φανταστικούς φιλάθλους, που είναι από τους καλύτερους του κόσμου. Έδωσαν τεράστια ώθηση στον Ολυμπιακό τα προηγούμενα χρόνια και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η ομάδα πήγε σε δύο σερί Final 4”, τόνισε αρχικά ο Σέρβος σέντερ.

“Φυσικά θα ήθελα να κατακτήσω την Ευρωλίγκα, γιατί ακόμη δεν τα έχω καταφέρει. Είναι όνειρο για κάθε παίκτη. Όταν πήγαμε στο Final 4 το 2017 ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα στη ζωή μου. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι σε ακόμη καλύτερη θέση σε σχέση με πριν λίγα χρόνια”, πρόσθεσε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

“Είναι δύσκολο γιατί φέτος υπάρχουν πολλές σπουδαίες ομάδες και χάσαμε κάποιους πολύ σημαντικούς παίκτες. Πρέπει να πάμε σιγά-σιγά, να είμαστε ταπεινοί και να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά για να δούμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε”, ανέφερε.

Όσο για τη συνεργασία με τον προπονητή του; “Ο κόουτς Μπαρτζώκας είναι πραγματικά πολύ καλός προπονητής και χαίρομαι που παίζω γι’ αυτόν. Του αρέσει να ελέγχει τον ρυθμό, να ξέρουν όλοι τι κάνουν, να έχουν υπομονή και να ξέρουν σε κάθε σημείο του αγώνα τι πρέπει να κάνουν” δήλωσε.

For Nikola Milutinov, being back at @Olympiacos_BC provides an opportunity to make up for previous heartbreak.



The 29-year-old finished as a runner-up at the 2017 EuroLeague Final Four with the Reds, but now he wants to go one step further in his second stint at the clubpic.twitter.com/Yrqh4wawS6