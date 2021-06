Ο Νίκος Ζήσης ανακοίνωσε την αποχώρηση του από την ενεργό δράση, “αναγκάζοντας” Euroleague και αντιπάλους να τον… αποχαιρετήσουν.

Το δικό τους αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον Νίκο Ζήση για το τέλος της καριέρας του έστειλε η Euroleague αλλά και οι ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

One of the greatest guards in European basketball history has announced his retirement



Thank You @nik683 👏