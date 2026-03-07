Αθλητικά

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-3: «Τριάρα» με ανατροπή και πρόκριση στα προημιτελικά για τους «Πολίτες» στο Κύπελλο Αγγλίας

Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Μαρμούς με δύο γκολ για τη Σίτι
Ο Μαρμούς
Ο Μαρμούς πανηγυρίζει για τη Σίτι / REUTERS/Scott Heppell

Η Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκε να χάνει από τη Νιούκαστλ στο εκτός έδρας παιχνίδι για τη φάση των “16” του Κυπέλλου Αγγλίας, αλλά κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 3-1 και να πάρει το “εισιτήριο” για τα προημιτελικά.

Ο Μπαρνς άνοιξε το σκορ για τη Νιούκαστλ στο 18′, αλλά ο Σαβίνιο ισοφάρισε πριν το ημίχρονο και ο Μαρμούς το… πήρε πάνω του στη συνέχεια, για να “καθαρίσει” το ματς για τη Μάντσεστερ Σίτι, με δύο δικά του γκολ.

Ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός σκόραρε στο 47′ και το 65′, για να ολοκληρώσει την ανατροπή της ομάδας του και να της χαρίσει τη νίκη και την πρόκριση στη φάση των “8” του Κυπέλλου Αγγλίας.

