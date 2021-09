Ο Χρήστος Τζόλης πήρε φανέλα βασικού στο παιχνίδι της Νόριτς με την Άρσεναλ στο “Emirates”, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στην Premier League.

Μετά το τρομερό ντεμπούτο του με τη φανέλα της Νόριτς στο League Cup, όπου σημείωσε δύο γκολ και δύο ασίστ σε 75′, ο Χρήστος Τζόλης πήρε την ευκαιρία από τον Ντάνιελ Φάρκε στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Άρσεναλ, ξεκινώντας στα αριστερά της επιθετικής τριπλέτας των Καναρινιών μαζί με Πούκι και Ντάουελ.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον αυχένα.





Four changes from Leicester

Omobamidele, Rupp, Dowell and Tzolis come in

Gibson, Gilmour, Cantwell, and Rashica drop to bench#ARSNOR pic.twitter.com/DaorVSmAbw