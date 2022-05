Η Νότιγχαμ Φόρεστ αντιμετωπίζει σε δυο ημέρες την Χάντερσφιλντ στο “Wembley“, σε… τελικό για την άνοδο στην Premier League και οι οπαδοί της δείχνουν τη λαχτάρα που έχουν, για να βοηθήσουν την ιστορική ομάδα, να επιστρέψει στα “σαλόνια” του Αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ θα έχει την στήριξη πάνω από 36.000 οπαδών της στο ματς ανόδου στην Premier League με την Χάντερσφιλντ.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη ανακοίνωσε sold out, αφού διέθεσε τα 36.475 εισιτήρια που της αναλογούσαν για το “μεγάλο” ματς που θα γίνει στο Γουέμπλεϊ.

Μάλιστα, η Νότιγχαμ Φόρεστ -βλέποντας τους οπαδούς της να συνεχίζουν τις προσπάθειες για να… μπουν στο Γουέμπλεϊ- έκανε έκκληση, να σταματήσουν να τηλεφωνούν στα γραφεία της ομάδας και να μην επισκέπτονται άλλο τη σελίδα για τη διαδικτυακή πώληση εισιτηρίων της ομάδας.

Σύμφωνα με χαρακτηριστικό “τιτίβισμα”, περισσότεροι από 100.000 φίλοι της ομάδας έκαναν σχετικό τηλεφώνημα στα γραφεία της ομάδας, σε μια προσπάθεια να βρουν ένα εισιτήριο.

⛔ Please do NOT call or visit the NFFC Ticket Office about Wembley tickets



✅ Our 36,475 allocation is sold out



🔄 Any limited returns are immediately made available ONLINE only



❌ NO tickets are for sale via NFFC



🤝 Thank you for your co-operation



🌳🔴 #NFFC