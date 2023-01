Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ζορίστηκε κόντρα στον Γάλλο Κουάκο, ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις στον μηρό αλλά πήρε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Australian Open.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για τον τραυματισμό του στον μηρό και εξήγησε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά.

Ο Σέρβος τενίστας φοβάται μήπως ο μηρός του τον… προδώσει στη συνέχεια του Australian Open και δεν καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, όπως στοχεύει να κάνει.

“To be honest…



Novak Djokovic does not feel positive about his injury – which could derail his Australian Open title hopes #AusOpen | @DjokerNole | @Babsschett pic.twitter.com/5t37H7nkJz