Μοναδικές στιγμές ζει ο Κάρλος Αλκαράθ! Μια ημέρα μετά την πρώτη του νίκη επί του Ράφα Ναδάλ, ο 18χρονος Ισπανός επικράτησε του Νόβακ Τζόκοβιτς με ανατροπή (2-1 σετ) και πέρασε στον τελικό του Open της Μαδρίτης.

Έδειξε τεράστια ορμή, έβγαλε πάθος μέσα στην “έδρα” του και έφτασε σε τεράστια πρόκριση. Ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 2-1 σετ στο κατάμεστο “Manolo Santana”, μετά από “μάχη” που κράτησε 3 ώρες και 35 λεπτά και πέρασε στον τελικό του TP Masters 1000 Mutua Madrid Open.

Έτσι, αφού απέκλεισε τον Σέρβο, Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, ο Κάρλος Αλκαράθ θα περιμένει στον τελικό του Open της Μαδρίτης τον νικητή του αγώνα Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 5) – Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 3).

Θυμίζουμε ότι ο Κάρλος Αλκαράθ αγωνίστηκε με… μπαταρισμένο πόδι, μετά τον τραυματισμό του στον προημιτελικό με τον Ναδάλ και στην πρώτη του αναμέτρηση κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε -και κόντρα στον Σέρβο- την πρώτη του νίκη.

🔝🔝🔝



🇪🇸 @alcarazcarlos03 is the first player with consecutive wins over Nadal and Djokovic in a clay tournament.#MMOPEN pic.twitter.com/nGR1nUJb28