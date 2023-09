Ο Νόβακ Τζόκοβιτς τα βρήκε “σκούρα” κόντρα στον Λάσλο Τζέρε, αλλά -όπως μας έχει συνηθίσει- δεν τα παράτησε, πέτυχε4 μεγάλη ανατροπή, έφτασε στη νίκη με 3-2 σετ και προκρίθηκε στους “16” του US Open για 15η φορά στην καριέρα του!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς “στριμώχτηκε” από τον Λάσλο Τζέρε, βρέθηκε πίσω με δύο σετ απέναντι στον συμπατριώτη του (Νο 38 στον κόσμο) για να νικήσει τελικά με 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 και να προκριθεί στον τέταρτο γύρο του US Open.

Ο 36χρονος Σέρβος θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (3/9) για μια θέση στα προημιτελικά τον Κροάτη Μπόρνα Γκόγιο (105ος στην παγκόσμια κατάταξη).

Απέναντι σε έναν πολύ καλό Τζέρε, που έπαιξε με τόλμη, ο Τζόκοβιτς ανέβασε ξαφνικά την ένταση και την αποφασιστικότητά του αφού έχασε τα δύο πρώτα σετ.

Ο αντίπαλός του, που είχε βάλει πολλή ενέργεια στα δύο πρώτα σετ, δεν κράτησε το σοκ και ο «Τζόκερ» πήρε εύκολα τα επόμενα τρία σετ, ολοκληρώνοντας τον αγώνα σε τρεις ώρες και 45 λεπτά.

Ο Τζόκοβιτς στοχεύει στον τέταρτο τίτλο του στο US Open για να ισοφαρίσει το ρεκόρ όλων των εποχών της Μάργκαρετ Κορτ, με 24 τίτλους Grand Slam.

Οι κύριοι διεκδικητές που θα μπορούσαν να τον εμπόδιζαν να φτάσει στον τελικό (Ρούνε, Ρούουντ ή ακόμα και ο Στέφανος Τσιτσιπάς) έχουν ήδη αποκλειστεί, ενώ ο βασικός αντίπαλος του, Κάρλος Αλκαράθ, βρίσκεται στο ίδιο μονοπάτι με τους Γιανίκ Σίνερ, Ντανίλ Μεντβέντεφ και Αντρέι Ρούμπλεφ.

Novak Djokovic and Laslo Djere put on quite a 5-set show 🤗 pic.twitter.com/1vlGVnq23Z