Ο ανεμβολίαστος Νόβακ Τζόκοβιτς αναμένεται να αγωνιστεί στο Australian Open, παίρνοντας ειδική ιατρική εξαίρεση και έχει καταφέρει να προκαλέσει τεράστιο “θόρυβο”.

Ο χώρος του τένις -και όχι μόνο- έχει αρχίσει να… τσινάει, με την εξαίρεση του ανεμβολίαστου Νόβακ Τζόκοβιτς και τη συμμετοχή του στο Australian Open.

Η εξασφάλιση ιατρικής εξαίρεσης, χωρίς να έχουν δοθεί στην δημοσιότητα οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης απόφασης, έχει προκαλέσει σάλο στην Αυστραλία. Οι αντιδράσεις αυξάνονται και μάλιστα αρχίζει και γίνεται συζήτηση για μποϊκοτάζ του τουρνουά, ακόμα και για γιούχα του Τζόκοβιτς, στις αναμετρήσεις του.

Να αναφέρουμε ότι άλλοι τέσσερις αθλητές πήραν παρόμοιο «ΟΚ», για να αγωνιστούν με τον ίδιο τρόπο (χωρίς να έχουν ανακοινωθεί τα ονόματά τους), ενώ πριν λίες ημέρες έγινε γνωστό πως Ρωσίδα τενίστρια δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο Grand Slam της σεζόν, επειδή εμβολιάστηκε με το Sputnik, εμβόλιο που δεν εγκρίνει η κυβέρνηση.

Την ίδια στιγμή, είχαμε και ένα νέο “κεφάλαιο” σε αυτή την ιστορία. Παρά την ειδική άδεια που εξασφάλισε ο Τζόκοβιτς, η συμμετοχή του στο Australian Open δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη αφού εκκρεμεί ακόμα η διαδικασία ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης.

Ο Τζόκοβιτς δεν είχε την ενδεδειγμένη βίζα εισόδου στη χώρα. Ενώ προσγειώθηκε κανονικά στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας, διαπιστώθηκε ότι η βίζα που είχε υποβάλλει, δεν επιτρέπει ιατρικές εξαιρέσεις σε ανεμβολίαστους.

Όπως έγινε γνωστό, η συνοριακή αρχή ζήτησε από την κυβέρνηση της πολιτείας της Βικτώρια να δεχτεί την βίζα του Σέρβου, αίτημα που -όπως γνωστοποίησε η βουλευτής Τζάλα Πούλφορντ- απορρίφθηκε.

