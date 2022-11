Mετά από φοβερό αγώνα 2,5 ωρών, ο Αντρέι Ρούμπλεφ νίκησε τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ με 2-1 σετ και μπήκε με το… δεξί στο Red Group του ATP Finals που βρίσκεται και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Έστω και δύσκολα, ο Aντρέι Ρούμπλεφ κατάφερε να νικήσει τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ με 6-7(7), 6-3, 7-6(7), στο πρώτο ματς του Red Group.

Ο Ρούμπλεφ χρειάστηκε να φθάσει στο 5ο match point στo tie break του 3ου σετ, για να “λυγίσει” τον συμπατριώτη του.

Αυτή ήταν μάλιστα η νίκη νούμερο 50 στη σεζόν για τον Ρούμπλεφ, που βρίσκεται στην τέταρτη θέση στη σχετική λίστα, πίσω από Τσιτσιπά (60), Αλκαράθ (57) και Οζέ-Αλιασίμ (56).

Το βράδυ της Δευτέρας (14/11 – 22:00) θα ολοκληρωθεί η… δράση στον όμιλο και στην πρώτη αγωνιστική στο Nitt ATP Finals, με την αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά εναντίον του Νόβακ Τζόκοβιτς.

