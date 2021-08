Η εντός έδρας αναμέτρηση της Νόριτς με την Μπόρνμουθ για το Λιγκ Καπ Αγγλίας είναι ιστορική για τον Χρήστο Τζόλη.

Την πρώτη του εμφάνιση με την Νόριτς θα κάνει την Τρίτη (24.08.2021) ο Χρήστος Τζόλης! Ο Ντάνιελ Φάρκε έδωσε στον πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ φανέλα βασικού στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Μπόρνμουθ, για το 2ο γύρο του Λιγκ Καπ Αγγλίας.

Αντιθέτως, στον πάγκο της Νόριτς έμεινε ο Δημήτρης Γιαννούλης. Τη θέση του Έλληνα αριστερού μπακ στο αρχικό σχήμα της ομάδας πήρε το πιο πρόσφατο μετεγγραφικό της απόκτημα, Μπράντον Γουίλιαμς.





Debuts for Brandon Williams and Christos Tzolis in tonight’s cup tie! pic.twitter.com/nJi6SpVHk6