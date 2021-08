Ο Άνχελ Ντι Μαρία αποκαλύπτει την κακή ψυχολογία του Σέρχιο Αγκουέρο, μετά τη φυγή του Λιονέλ Μέσι από την Μπαρτσελόνα.

Δεν είναι και στην καλύτερη του ψυχολογική κατάσταση. Μοιάζει… εγκλωβισμένος. Ο Άνχελ Ντι Μαρία ρωτήθηκε για το πως αντιμετώπισε ο Σέρχιο Αγκουέρο την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από την Μπαρτσελόνα, ρίχνοντας μια χαρακτηριστική ατάκα.

«Ο Κουν είναι διαλυμένος. Θέλει να… αυτοκτονήσει μετά την αποχώρηση του Μέσι. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι και συνεχίζει», ανέφερε ο συμπαίκτης του Αργεντινού επιθετικού στην «αλμπισελέστε».

‘How has Agüero handled the Messi situation?’



🗣️ Angel Di María: “Kun is destroyed. He wants to ‘kill himself’, but what are you gonna do…” pic.twitter.com/6CthBiEjB5