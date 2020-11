Ντιέγκο Μαραντόνα: Αποχαιρέτησαν τον δικό τους θεό! Το “αντίο” από Νάπολι και Μπόκα Τζούνιορς (pics)

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα συνέδεσε το όνομά του με την Εθνική Αργεντινής, αλλά και δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες του πλανήτη, την Μπόκα Τζούνιορς και τη Νάπολι.

Ειδικά στην ιταλική ομάδα λατρευόταν σαν θεός, καθώς άλλαξε τη μοίρα της και την έφερε στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου κόντρα σε μεγαθήρια. Σήμερα όμως βύθισε αμφότερες στο πένθος και τις ανάγκασε να αποχαιρετήσουν το δικό τους Μαραντόνα, το θεό των οπαδών τους.

“Αιώνια ευχαριστώ, αιώνιε Ντιέγκο”, έγραψε η Μπόκα Τζούνιορς, με τη Νάπολι να σημειώνει: “Πάντα στις καρδιές μας, ciao Ντιέγκο.

Always in our hearts 💙



Ciao, Diego pic.twitter.com/I2gTWqdtdB