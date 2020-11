Ντιέγκο Μαραντόνα: Δάκρυσε στο γήπεδο ο Αντσελότι (pic, vid)

Ο Κάρλο Αντσελότι ήταν ένα από τους ανθρώπους που αντιμετώπισε δεκάδες φορές τον Ντιέγκο Μαραντόνα στο γήπεδο, ως παίκτης της Ρόμα και της Μίλαν, αλλά και την Εθνική Ιταλίας, όμως δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του για το θάνατό του.

Ο προπονητής της Έβερτον δεν άντεξε τη στιγμή που κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στον αγώνα της ομάδας του στην Premier League και δάκρυσε μέσα στο γήπεδο, για το χαμό του θρύλου του ποδοσφαίρου.

Η κάμερα κατέγραψε μάλιστα τη συγκίνηση του Αντσελότι, αλλά και την αντίδραση του συμπατριώτη του Μαραντόνα, Μαρσέλο Μπιέλσα, στον πάγκο της Λιντς.

