Ντιέγκο Μαραντόνα: Οι τελευταίες του στιγμές (pic)

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, έχοντας υποστεί ανακοπή καρδιάς, μετά από σωρεία προβλημάτων υγείας, τα οποία και δεν άντεξε τελικά ο οργανισμός του.

Ο Μαραντόνα είχε νοσηλευτεί πριν λίγες ημέρες στο νοσοκομείο και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για μία επέμβαση στο κεφάλι, μετά από αιμάτωμα στον εγκέφαλό του. Παράλληλα δε, έδινε “μάχη” με το αλκοόλ, όντας εθισμένος για μεγάλο διάστημα της ζωής του και στα ναρκωτικά.

Οι τελευταίες στιγμές της ζωής του ήταν έτσι δύσκολες και λίγες ώρες πριν πεθάνει φέρεται να προειδοποίησε τους δικούς του ανθρώπους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της αγγλικής Sun, ο Μαραντόνα ξύπνησε “άχρωμος” και παραπονέθηκε ότι κρυώνει. Έφαγε το πρωϊνό και στη συνέχεια ψέλλισε τις τελευταίες του λέξεις: “Δεν αισθάνομαι καλά”. Λίγο μετά η καρδιά του σταμάτησε να χτυπάει και οι γιατροί δεν πρόλαβαν να τον σώσουν, αφήνοντας “φτωχότερο” το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη.

