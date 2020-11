Ντιέγκο Μαραντόνα: Πέθανε με μόλις 75.000 λίρες στο λογαριασμό του

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα δεν βρίσκεται πια στη ζωή και έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση για την περιουσία του, την οποία αναμένεται να διεκδικήσουν πολλά από τα παιδιά του, χωρίς κανείς να ξέρει ούτε πόσα ακριβώς ήταν αυτά.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα όμως, η οικονομική περιουσία του Μαραντόνα δεν είναι αντίστοιχη της φήμης του, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μετρητά. Κι αυτό γιατί ο Αργεντινός θρύλος του ποδοσφαίρου φέρεται να είχε μόλις 75.000 λίρες στο λογαριασμό του.

Το ρεπορτάζ επικαλείται ανθρώπους στο κοντινό του περιβάλλον, που υποστηρίζουν ότι ο ίδιος έζησε πλουσιοπάροχα, αλλά δεν είχε ποτέ στην τσέπη του πάνω από 100 ευρώ, αφού έδινε σε όσους είχε δίπλα του. Σε παλαιότερη συνέντευξη μάλιστα, ο ίδιος ο Μαραντόνα είχε κατηγορήσει και τις κόρες του, ό,τι του έχουν “κατασπαράξει” ένα μεγάλος μέρος της περιουσίας του.

Ακόμη κι έτσι όμως, η ακίνητη περιουσία του είναι πολύ μεγαλύτερη και περιλαμβάνει, κτήρια και διαμερίσματα στο Μπουένος Άιρες, κοσμήματα και πολυτελή αυτοκίνητα, ενώ τα συμβόλαια για τη χρήση της εικόνας του θα συνεχίζουν να βγάζουν πολλά λεφτά ακόμη και μετά το θάνατό του.

