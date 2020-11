Ντιέγκο Μαραντόνα – Συγκλονιστικός Λίνεκερ: Ο καλύτερος όλων θα αναπαυθεί στα χέρια του Θεού!

Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Μαραντόνα “έφυγε” για την drem team του Παραδείσου. Ο μεγάλος του αντίπαλος στις “μάχες” της Αργεντινής με την Αγγλία, ο Γκάρι Λίνεκερ, αποχαιρετά τον “Ντιεγκίτο”.

Σε tweet για τον Ντιέγκο Μαραντόνα ο άλλοτε σκόρερ των Άγγλων χαρακτηρίζει το 10άρι της “μπιανκοσελέστε” ως τον κορυφαίο της γενιάς του και στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Σοκαρισμένος από τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, ο Γκάρι Λίνεκερ έγραψε στο Twitter λόγια αγάπης και θρήνου για τον σπουδαίο Αργεντινό.

Στο… τιτίβισμά του ο βετεράνος Άγγλος φορ τόνισε μεταξύ άλλων: “Από κάποια απόσταση ο καλύτερος παίκτης της γενιάς μου και αναμφισβήτητα ο καλύτερος όλων των εποχών. Μετά από μια ευλογημένη αλλά ταραγμένη ζωή, ελπίζω ότι τελικά θα βρει κάποια ανάπαυση στα χέρια του Θεού”!

Δείτε την ανάρτηση του Γκάρι Λίνεκερ για τον Ντιέγκο Μαραντόνα:

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego