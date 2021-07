Ένα μεγάλο φιλικό ματς ανάμεσα σε Αργεντινή και Ιταλία στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα φαίνεται να βρίσκεται προ των πυλών.

Αργεντινή και Ιταλία στέφθηκαν πριν από τρεις ημέρες πρωταθλήτριες Λατινικής Αμερικής και Ευρώπης αντίστοιχα, αφού κατέκτησαν το Copa America και το Euro 2020. Πρόκειται για τις δύο χώρες τις οποίες σημάδεψε ποδοσφαιρικά με την παρουσία του ο παγκόσμιος θρύλος, Ντιέγκο Μαραντόνα, που έφυγε από την ζωή το Νοέμβριο του 2020.

Κάπως έτσι UEFA και CONMEBOL φέρονται να βρίσκονται σε συζητήσεις για την διοργάνωση ενός φιλικού αγώνα στη μνήμη του Ντιεγκίτο, στον οποίος θα κοντραριστούν οι δύο πρωταθλήτριες στο γήπεδο της Νάπολι, όπου μεγαλούργησε και το οποίος εδώ και μήνες έχει μετονομαστεί σε «Ντιέγκο Μαραντόνα».

UEFA and CONMEBOL are in advanced talks for a match between the new European and South American champions.



