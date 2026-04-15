Ντιέγκο Σιμεόνε: Η προκλητική χειρονομία του προπονητή της Ατλέτικο Μαδρίτης που τρέλανε τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε είναι ένας ιδιαίτερα εκδηλωτικός προπονητής, κάτι που φάνηκε και μετά την πρόκριση της Ατλέτικο Μαδρίτης επί της Μπαρτσελόνα στα ημιτελικά του Champions League.

Μπορεί η Ατλέτικο Μαδρίτης να ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα με 2-1 στο Μετροπολιτάνο, ωστόσο προκρίθηκε στα ημιτελικά, χάρη στο 0-2 του πρώτου αγώνα στη Βαρκελώνη, με τον Ντιέγκο Σιμέονε να οδηγεί σε ακόμα έναν άθλο την ομάδα του.

Ο Αργεντινός προπονητής έζησε έντονα κάθε στιγμή του αγώνα, ενώ μετά το φινάλε της αναμέτρησης ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

Ξέφυγε, πάντως, καθώς μετά το τελικό σφύριγμα ο Σιμεόνε εθεάθη να πλησιάζει τους οπαδούς των μπλαουγκράνα που ταξίδεψαν στο γήπεδο της ισπανικής πρωτεύουσας και με μία χειρονομία τους έβαλε για… ύπνο.

Με αυτή την προκλητική χειρονομία, ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης έδειξε στους Καταλανούς πως ήρθε η ώρα να γυρίσουν σπίτι και να κοιμηθούν καθώς αποκλείστηκαν από την ομάδα του.

Όπως είναι επόμενο, οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα εκνευρίστηκαν και δεν σταμάτησαν να τον βρίζουν…