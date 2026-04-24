Ντιόγκο Ζότα: Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια στο αυτοκίνητο που οδήγησε στο θάνατό του

Σχεδόν ένα χρόνο μετά το θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του Αντρέ, το ισπανικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν υπήρξαν στοιχεία για εγκληματική ενέργεια στο μοιραίο τροχαίο.

Ο Ντιόγκο Ζότα και ο Αντρέ Σίλβα έχασαν τη ζωή τους μετά από ένα φρικτό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, το οποίο φαίνεται ότι προκλήθηκε από υπερβολική ταχύτητα, καθώς αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευμα του “The Athletic” αναφέρει σχετικά τα εξής: «Ισπανικό δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπάρχει ποινική ευθύνη για το τροχαίο δυστύχημα που σκότωσε τον επιθετικό της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα, και τον αδελφό του Αντρέ Σίλβα, τον Ιούλιο».