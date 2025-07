Ντιόγκο Ζότα: Το μοιραίο ταξίδι του παίκτη της Λίβερπουλ προς το θάνατο

Η είδηση από την Ισπανία σταμάτησε την… καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Ντιόγκο Ζότα νεκρός σε ηλικία μόλις 28 ετών, μετά από ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας, που έβαλε τέλος στη ζωή του, σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο δρόμο για την επιστροφή στο Λίβερπουλ.

Ένα μαγικό καλοκαίρι για τον Ντιόγκο Ζότα μετετράπη σε ανείπωτη τραγωδία, μέσα σε λίγα μόνο λεπτά, με τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ να χάνει τη ζωή του, μετά από ένα σκασμένο λάστιχο στο αυτοκίνητό του, που οδήγησε σε ντελαπάρισμα και φωτιά, που έκαψε τον ίδιο και τον συνεπιβάτη αδερφό του, Αντρέ.

Ανείπωτη θλίψη για την οικογένειά του, με τη σύζυγό του και μητέρα των τριών παιδιών του να χάνει το σύντροφό της, μόλις 10 ημέρες μετά το γάμο τους και τη Λίβερπουλ να περνάει από τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League, στο πένθος για τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή της.

Ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο την 5η σεζόν του με τη φανέλα της Λίβερπουλ, ο Ντιόγκο Ζότα, άκουσε τους οπαδούς της ομάδας του να τραγουδούν το όνομά του στο Άνφιλντ και ξεκίνησε τις διακοπές του, χωρίς να ξέρει τι του επεφύλασσε η μοίρα.

Oh, he wears the number 20

He will take us to victory

And when he’s running down the left wing

He’ll cut inside and score for LFC

He’s a lad from Portugal, better than Figo don’t you know

Oh, his name is Diogo!!



Ohhhh how He’d be missed forever pic.twitter.com/6ZCxTU5MNz