Ντιόγκο Ζότα: Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης αποχαιρετά τον Πορτογάλο

Ο Ντιόγκο Ζότα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία την Τετάρτη (3/7/25) με την τραγική είδηση του θανάτου του να έχει σκορπίσει τη θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Μετά το αρχικό μούδιασμα, σύσσωμος ο ποδοσφαιρικός κόσμος αποχαιρετά τον Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στην Ζαμόρα, μια κωμόπολη, η οποία βρίσκεται στα σύνορα ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αίτια του θανάτου του 28χρονου είναι ένα σκασμένο λάστιχο στην Lamborghini, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ξεφύγει της πορείας του και στη συνέχεια να τυλιχθεί στις φλόγες. Μαζί με τον Ντιόγκο Ζότα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και ο 26χρονος αδελφός του, Αντρέ Σίλβα.

Όπως αναφέρεται οι σοροί των δυο ανδρών ταυτοποιήθηκαν από την πινακίδα κυκλοφορίας της Lamborghini, με την ομάδα άμεσης ανάγκης που έσπευσε στο συμβάν να βρίσκει τα δύο σώματα καμένα και δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει την ταυτότητά τους.

Πρώτη από όλους έβγαλε συλλυπητήρια ανακοίνωση η ομάδα στην οποία αγωνιζόταν, η Λίβερπουλ η οποία ανέφερε: «Η ποδοσφαιρική ομάδα της Λίβερπουλ είναι συντετριμμένη από τον τραγικό θάνατο του Ντιόγκο Ζότα. Ο σύλλογος ενημερώθηκε ότι ο 28χρονος σκοτώθηκε μετά από τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία μαζί με τον αδελφό του, Αντρέ.

Η Λίβερπουλ δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν και ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας, των φίλων, των συμπαικτών και του προσωπικού του Ντιόγκο και του Αντρέ, καθώς προσπαθούν να αποδεχτούν μια αδιανόητη απώλεια.

Θα συνεχίσουμε να τους παρέχουμε την πλήρη υποστήριξή μας».

Τον περασμένο Μάιο ο Ντιόγκο Ζότα πανηγύρισε τον πρωτάθλημα με τη Λίβερπουλ, τον Ιούνιο κατέκτησε το Nations League με την Εθνική Πορτογαλίας, πριν 10 μέρες παντρεύτηκε, αλλά δυστυχώς η μοίρα είχε άλλα σχέδια γι’ αυτόν.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota. — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

Παράλληλα ανακοίνωση έβγαλε και η Premier League

Everyone at the Premier League is shocked and devastated to learn of the tragic passing of Diogo Jota and his brother Andre. Our sincerest condolences go to Diogo’s family, friends, Liverpool FC, and all their supporters at this heartbreaking time. Football has lost a champion… pic.twitter.com/KG4coUHY1P — Premier League (@premierleague) July 3, 2025

Kάτι ανάλογο έγινε και από την ομοσπονδία της Πορτογαλίας

A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha.



Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo… pic.twitter.com/EN901fH6FG — Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2025

Συλλυπητήρια ανακοίνωσε έβγαλε και η Έβερτον, το αντίπαλο δέος της Λίβερπουλ, με τα «ζαχαρωτά» να αποχαιρετούν τον ποδοσφαιριστή

Everyone at Everton is deeply saddened by the tragic passing of Diogo Jota and his brother André Silva. Our thoughts are with their family and friends at this sad time. pic.twitter.com/JD5bT96fQj — Everton (@Everton) July 3, 2025

Η πρώην ομάδα του Ζότα, η Ατλέτικο Μαδρίτης έστειλε και αυτή τα δικά της συλληπητήρια

El Atlético de Madrid está conmocionado por la trágica noticia del fallecimiento de Diogo Jota, ex jugador del club, y su hermano André.

Enviamos nuestro más sincero pésame a su familia y seres queridos.

Descansen en paz. pic.twitter.com/MQaelutaFh — Atlético de Madrid (@Atleti) July 3, 2025

Our deepest condolences to Diogo’s and André’s family and loved ones. Our thoughts are also with everyone at Liverpool FC at this tragic time. pic.twitter.com/h2tsApWE6l — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 3, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ζότα πριν από 10 ημέρες είχε παντρευτεί την επί χρόνια σύντροφό του.